عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبية بالسعودية لفروعها بمكة 1ـ اخصائي صدر ( خبره لاتقل بعد الماجستير عن 5سنوات) اخصائي اول ( زماله مصريه – دكتوراه حديثه ) 2ـ اخصائين ومقيمين واخصائيات ومقيمات جلديه وتجميل ( ماجستير سنتين – حديث ) يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject