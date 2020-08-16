(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبية بالسعودية لفروعها بمكة 1ـ اخصائي صدر ( خبره لاتقل بعد الماجستير عن 5سنوات) اخصائي اول ( زماله مصريه – دكتوراه حديثه ) 2ـ اخصائين ومقيمين واخصائيات ومقيمات جلديه وتجميل ( ماجستير سنتين – حديث ) يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065561
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1 جنيه
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