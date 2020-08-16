عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبية بالسعودية لفروعها بمكة

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبية بالسعودية لفروعها بمكة 1ـ اخصائي صدر ( خبره لاتقل بعد الماجستير عن 5سنوات) اخصائي اول ( زماله مصريه – دكتوراه حديثه ) 2ـ اخصائين ومقيمين واخصائيات ومقيمات جلديه وتجميل ( ماجستير سنتين – حديث ) يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com اوtrue.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065561
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19/7/2020
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مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية

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مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة طبية كبري مستشفي ومراكز طبية لفروعها بمصر والسعودية اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض - في القاهرة مصر

وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف طبيه بالرياض عاجل مطلوب وظائف طبية بالرياض (اشعة – مساعدات طبيبات اسنان – ممرضات – تغذية – مخت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

20/6/2020
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- في القاهرة مصر

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1 جنيه

18/6/2020
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