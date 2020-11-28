عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض -: بائع بالمتطلبات التالية لديه خبرة في المبيعات.يفضل من لدية خبرة في بيع المعدات الكهربائية الصناعية (وليس الأجهزة المنزلية) - رخصة قيادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات محاسب ومراقبة المخزون بالمتطلبات التالية لديه خبرة في إنشاء البيانات المالية ، وخاصة مع الحسابات الدائنة لديه خبرة في مسك دفاتر المستودعات والمخزون مستخدم ماهر لأجهزة الكمبيوتر يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا T