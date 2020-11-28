(طلب عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض -: بائع بالمتطلبات التالية لديه خبرة في المبيعات.يفضل من لدية خبرة في بيع المعدات الكهربائية الصناعية (وليس الأجهزة المنزلية) - رخصة قيادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات محاسب ومراقبة المخزون بالمتطلبات التالية لديه خبرة في إنشاء البيانات المالية ، وخاصة مع الحسابات الدائنة لديه خبرة في مسك دفاتر المستودعات والمخزون مستخدم ماهر لأجهزة الكمبيوتر يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا T
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074495
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