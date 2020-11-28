عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض -: بائع بالمتطلبات التالية لديه خبرة في المبيعات.يفضل من لدية خبرة في بيع المعدات الكهربائية الصناعية (وليس الأجهزة المنزلية) - رخصة قيادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات محاسب ومراقبة المخزون بالمتطلبات التالية لديه خبرة في إنشاء البيانات المالية ، وخاصة مع الحسابات الدائنة لديه خبرة في مسك دفاتر المستودعات والمخزون مستخدم ماهر لأجهزة الكمبيوتر يرجي ارسال السيره الذاتيه وشهادات الخبره علي الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا T
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2020
رقم الإعلان: 2074495
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