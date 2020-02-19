عاجل مطلوب لكبرى الشركات لفرعها بجده موظفين it خبره ب إداره الموقع الالكتروني للشركه / متابعه البرامج (خبره لا تقل عن 3 سنوات في المجال) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201123667714 - 00201110999023(واتساب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject