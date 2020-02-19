(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى الشركات لفرعها بجده موظفين it خبره ب إداره الموقع الالكتروني للشركه / متابعه البرامج (خبره لا تقل عن 3 سنوات في المجال) بمرتبات مجزيه +يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201123667714 - 00201110999023(واتساب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب للتوظيف الخارجي
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053448
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