عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المبان

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المباني الزجاجيه １-مهندسين مشاريع مدني (خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ２-مهندسين انتاج ميكانيكا(خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ３-رئيس الحسابات(خبره لاتقل عن 5 سنوات-ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055186
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3,500 ريال
3,500 ريال
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