عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المبان

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المباني الزجاجيه １-مهندسين مشاريع مدني (خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ２-مهندسين انتاج ميكانيكا(خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ３-رئيس الحسابات(خبره لاتقل عن 5 سنوات-ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01123667714

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العنوان: مصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055186
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات مهندس انتاج اغذية مراقب جودة ١- مهندس انتاج تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

٢- مراقب جودة سبق وان عمل في مجال تصنيع اللحوم خبرة لا تقل عن سنتين بكالوريوس كيمياء او كلية ز.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب الخ.
العنوان:

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15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب ا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

15/2/2020
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صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بشركة مقاولات بمدينة الرياض - السعودية تطلب التخصصات التاليه . الرجاء الالتزام بالشروط.
العنوان:

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القسم: 

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8/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

6/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مهندسين كهرباء تصميم (خبره لاتقل عن 10 سنوات) 1-خبره متنوعه في التصميم الكهربائيه (خبره لاتقل عن 5 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده 1-مهندسين مدني تصميم (خبره لاتقل عن 8 سنوات) 1-خبره في التصميم ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيك - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج الزاعى العمل 8ساعات ويوجد تأمين صحي وإجتم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

17/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/1/2020
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