عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المبان

عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المباني الزجاجيه １-مهندسين مشاريع مدني (خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ２-مهندسين انتاج ميكانيكا(خبره لاتقل عن 5 سنوات-اجاده الغه الانجليزيه –السن لايتعدي 40 سنه - يفضل الخبرات في مصانع او مجال الالمونيوم والزجاج او الواجهات الزجاجيه او تركيب واجهات المباني) ３-رئيس الحسابات(خبره لاتقل عن 5 سنوات-ا