عاجل مطلوب لكبرى الشركات القابضه بالمجال التجارى لقسم المبيعات والتسويق

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لكبرى الشركات القابضه بالمجال التجارى لقسم المبيعات والتسويق لفروعها بمصر والسعودية والبحرين وظائف تسويق مدرين تسويق - مندوب تسويق - وظائف تسويق ومبيعات عبر الهاتف موظفين دعاية واعلان -اخصائين تسويق الكترونى مُحسِّن محركات البحث مدير بحث تطوير أعمال منوبين تسويق عقاري وظائف مبيعات مدرين مبيعات -مدير مبيعات اقليمى - مندوبين مبيعات خارجيه -مندوبين مبيعات داخلية مدير مبيعات FMCG مندوب تحصيل- مندوب البيع بالتجزئة-منسق مبيعات-مشرف متجر -مندوب تعاقدات مندوب شحن-مشرف مبيعات استشارى عقار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 29/4/2020
رقم الإعلان: 2058614
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مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

(فرصة عمل)

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24/3/2020
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(فرصة عمل)

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مطلوب مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بي مجال التكيفات راتب 2500 مع توفير السكن والتامي.
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24/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 .
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22/2/2020
صورة الاعلان: مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز - في القاهرة مصر

مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز

(فرصة عمل)

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الشروط : مؤهل عالي - السن من 23 حتي 28 - الموقف من التجنيد - ميكونش متامن عليك او بتقبض معاش مندوب .
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21/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري فنادق السعوديه بالرياض مدير اداره مبيعات مدير - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري فنادق السعوديه بالرياض مدير اداره مبيعات مدير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري فنادق السعوديه بالرياض مدير اداره مبيعات مدير اداره مبيعات (خبره لاتقل عن 3 سنوات ف.
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1 جنيه

15/2/2020
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صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات رخصة درجة اولي - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات رخصة درجة اولي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مطلوب مندوب مبيعات خبرة مع وجود رخصة درجة اولي كشرط اساسي .
العنوان:

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1,500 ريال

15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات محترف - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات محترف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل الطباعة الورقية وشعرات الفنادق والادوات البلا.
العنوان:

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15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات

(فرصة عمل)

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مطلوب مندوبين مبيعات للعمل فى الامارات مندوب للبيع المباشر لباب المنزل جالون كبير - الالمام باللغه ا.
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15/2/2020
صورة الاعلان: عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه - في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

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- في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
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اتصل

14/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في مجال الورقيات وا البلاستيك والطباعة عامة راتب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: مندوب نخليص اوراق حكومية - في القاهرة مصر

مندوب نخليص اوراق حكومية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوب تخليص اوراق حكومية مؤهل متوسط او عالى يجيد التعامل مع الجهات الحكومية حسن المظهر يفضل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الامارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شركة مياه معدنيه فى الامارات تطلب * مندوب مبيعات خبرة 3 سنوات على الاقل فى مجال المبيعات الشروط// -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى 1- خبرة من 2 الى 5 سنوات 2- حسن المظهر ( شرط اساسي ) 3- ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2020
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجـل لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب أخصائى تسويق إلكترونى ترسل السيرة الذاتية عليها ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

111,111 ريال

4/2/2020
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