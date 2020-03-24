(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى الشركات القابضه بالمجال التجارى لقسم المبيعات والتسويق لفروعها بمصر والسعودية والبحرين وظائف تسويق مدرين تسويق - مندوب تسويق - وظائف تسويق ومبيعات عبر الهاتف موظفين دعاية واعلان -اخصائين تسويق الكترونى مُحسِّن محركات البحث مدير بحث تطوير أعمال منوبين تسويق عقاري وظائف مبيعات مدرين مبيعات -مدير مبيعات اقليمى - مندوبين مبيعات خارجيه -مندوبين مبيعات داخلية مدير مبيعات FMCG مندوب تحصيل- مندوب البيع بالتجزئة-منسق مبيعات-مشرف متجر -مندوب تعاقدات مندوب شحن-مشرف مبيعات استشارى عقار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058614
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