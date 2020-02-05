(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده 1-مهندسين مدني تصميم (خبره لاتقل عن 8 سنوات) 1-خبره في التصميم الانشائي(خرسانه – حديد)خبره لاتقل عن 5 سنوات 2-خبره في الاشراف الهندسي والاستلامات الانشائيه (خبره لاتقل عن 3 سنوات) 3-سبق له العمل مع مكتب استشاري هندسي 4-اتقان في البرامج الاتيه(اتوكاد – ايتاب – سيف – ساب ) 2-مهندسين معماري تصميم (خبره لاتقل عن 10 سنوات ) 1-خبره متنوعه في التصميم المعماري (سكني – تجاري – اداري – مستشفيات – صناعي )خبره لاتقل عن 7 سنوات 2-خبره في الاشراف الهندسي والاستلامات لا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب لتوظيف المهندسين
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051748
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