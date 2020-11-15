عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : #مهندس_مركز_بيانات ((Data_Center_Engineer الشروط: • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تصميم و تركيب مراكز البيانات ( Data Center ) - تركيب التمديدات الكهربائية - تركيب نظام مراقبة المواقع. - تركيب مصادر الطاقة غير المنقطعة (UPS) و مكيفات الهواء ( AC Cooling ) - تركيب واختبار نظام إنذار الحريق Alarm System • الحصول علي شهاده CDCP المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|redaokasha
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|6 شارع جمال سالم- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072517
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
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