عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه بالسعودية

عاجل مطلوب لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : #مهندس_مركز_بيانات ((Data_Center_Engineer الشروط: • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: - تصميم و تركيب مراكز البيانات ( Data Center ) - تركيب التمديدات الكهربائية - تركيب نظام مراقبة المواقع. - تركيب مصادر الطاقة غير المنقطعة (UPS) و مكيفات الهواء ( AC Cooling ) - تركيب واختبار نظام إنذار الحريق Alarm System • الحصول علي شهاده CDCP المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - ال