عاجل مطلوب فورا موظف إستقبال لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب موظف إستقبال لكبرى الفنادق – بالرياض شروط التقديم بكالوريوس سياحة وفنادق. إجادة اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في فنادق 5 نجوم . السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد راتب مجزى الفندق يتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال السيرة الذاتية شاملة كل تفاصيل العمل والمهام الوظيفة وخبرات العمل بالشركات على الواتساب 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب على الرابط التالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101586
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