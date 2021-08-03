عاجل مطلوب فورا موظف إستقبال لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظف إستقبال لكبرى الفنادق – بالرياض شروط التقديم بكالوريوس سياحة وفنادق. إجادة اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في فنادق 5 نجوم . السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد راتب مجزى الفندق يتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال السيرة الذاتية شاملة كل تفاصيل العمل والمهام الوظيفة وخبرات العمل بالشركات على الواتساب 01090652223 او ارسال رساله علي الواتساب على الرابط التالي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101586
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الفنادق بالرياض الشروط بكالوريوس تسويق. مهارة الخطط التسويقية. إجادة اللغة.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص على الانتركم باناسونيك مع ريموت

عرض خاص على الانتركم باناسونيك مع ريموت

(للبيع)

الموديل الاول: انتركم باناسونيك VL-SV71 مواصفاته: 1-شاشة ملونة مقاس 7 بوصة 2-يدعم فتح القفل الكه.

1,380 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

عرض خاص و مميز على كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

المصدات الهيدروليكية والمطبات الشوكية

(للبيع)

لا شك أن حماية المؤسسات العامة والمنشئات الحكومية والفنادق والوزارات صارت مسألة أساسية لحفظ الأمن ضد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن

بوابات كشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف عن المعادن نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان و.

1 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: شاشات تفاعلية باحدث الاسعار

شاشات تفاعلية باحدث الاسعار

(للبيع)

شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/8/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مترجم او مترجمة فورية

مطلوب مترجم او مترجمة فورية

(فرصة عمل)

مطلوب مترجم او مترجمة فورية لمدة شهر . للعمل في دورة في مدينة الرياض . التواصل عبر الواتس اب.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

(للبيع)

تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ الق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

جازان - السعودية

100 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول( Timmy ) هناك العديد من الاشكال المختلفة لهذا النوع من الاجهزة ونحن .

1,100 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

اكسس كنترول للتحكم في الابواب بجميع انواعها

(للبيع)

الوصف متوفر لدينا اجهزة اكسس كنترول GL500 المواصفات: عدد حركاته 110 الف حركة. يوجد معه عدد 1 ر.

1,000 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول

عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول

(للبيع)

عرض خاص ومميز علي اجهزه الاكسس كنترول • للتواصل جوال او واتساب _ ( 0550028479 ) • واتساب _ wa.me/96.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

2/8/2021
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