عاجل مطلوب فورا مدير تسويق لمجموعة شركات بالخارج

(فرصة عمل)
|مطلوب #مدير_تسويق لمجموعة شركات بالخارج متخصصة في : حفاضات الأطفال ومواد التنضيف. المراتب والمفروشات. المزارع. الشروط - القدرة على تكوين فريق تسويقي. - مهارة الخطط التسويقية. - خبرة لا تقل عن 7 سنوات . - السن حتى 35 سنة. - إجادة اللغة الإنجليزية. طبيعة التعاقد - راتب مجزى - المجموعة تتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ). للمهتمين برجاء ارسال الCV على هذا الرابط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- طرابلس
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2101047
10 دولار