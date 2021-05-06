عاجل مطلوب فورا مدير تسويق لمجموعة شركات بالخارج

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ليبيا (طرابلس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب #مدير_تسويق لمجموعة شركات بالخارج متخصصة في : حفاضات الأطفال ومواد التنضيف. المراتب والمفروشات. المزارع. الشروط - القدرة على تكوين فريق تسويقي. - مهارة الخطط التسويقية. - خبرة لا تقل عن 7 سنوات . - السن حتى 35 سنة. - إجادة اللغة الإنجليزية. طبيعة التعاقد - راتب مجزى - المجموعة تتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ). للمهتمين برجاء ارسال الCV على هذا الرابط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - طرابلس
طرابلس -

ليبيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2101047
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