عاجل مطلوب فورا أخصائي زراعة وتقويم أسنان للعمل بالرياض والمنطقة الشرقية ب

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أخصائي تقويم/زراعة أسنان ( خبرة لا تقل عن زراعة 30 حالة)بالرياض -راتب حسب الخبره + نسبة ثابتة 4% من الصفر من الداخل الكلى الشهري + حوافز شهرية كل 100 الف ريال عمولة 1% + حافز يومي على دخل العيادة من 5000 ريال يأخذ 100 ريال قابلة للزيادة. +4% نسبة علي التحويل للعيادات الاخرى + فى حالة نزول يوم الجمعة الاجازة يكون اوفر تايم + 20% اى استدعاء خارج الدوام مدفوعة الاجر حسب نظام الشركة. -توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر للمهتمين بالسفر برجاء ارسالCVعلى الواتس أب.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086038
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العنوان:

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