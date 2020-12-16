عاجل مطلوب فورا أخصائي زراعة وتقويم أسنان للعمل بالرياض والمنطقة الشرقية ب

مطلوب أخصائي تقويم/زراعة أسنان ( خبرة لا تقل عن زراعة 30 حالة)بالرياض -راتب حسب الخبره + نسبة ثابتة 4% من الصفر من الداخل الكلى الشهري + حوافز شهرية كل 100 الف ريال عمولة 1% + حافز يومي على دخل العيادة من 5000 ريال يأخذ 100 ريال قابلة للزيادة. +4% نسبة علي التحويل للعيادات الاخرى + فى حالة نزول يوم الجمعة الاجازة يكون اوفر تايم + 20% اى استدعاء خارج الدوام مدفوعة الاجر حسب نظام الشركة. -توفر سكن مؤثث ـ المواصلات ـ الاقامة – تأمين طبى ـ تذاكر سفر للمهتمين بالسفر برجاء ارسالCVعلى الواتس أب.