عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الفنادق بالرياض الشروط بكالوريوس تسويق. مهارة الخطط التسويقية. إجادة اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في تسويق وتطوير المنتجات . السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد راتب مجزى + عمولة الفندق يتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال السيرة الذاتية شاملة كل تفاصيل العمل والمهام الوظيفة وخبرات العمل بالشركات على الواتساب 01090652223 او ارسال رسالة على