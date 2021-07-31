عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الفنادق بالرياض الشروط بكالوريوس تسويق. مهارة الخطط التسويقية. إجادة اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في تسويق وتطوير المنتجات . السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد راتب مجزى + عمولة الفندق يتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال السيرة الذاتية شاملة كل تفاصيل العمل والمهام الوظيفة وخبرات العمل بالشركات على الواتساب 01090652223 او ارسال رسالة على
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101589
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