عاجل مطلوب فورا أخصائي تسويق لكبرى الفنادق بالسعودية – الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائي_تسويق لكبرى الفنادق بالرياض الشروط بكالوريوس تسويق. مهارة الخطط التسويقية. إجادة اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في تسويق وتطوير المنتجات . السن لا يزيد عن 35 سنة. طبيعة التعاقد راتب مجزى + عمولة الفندق يتحمل (السكن - الإنتقالات - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال السيرة الذاتية شاملة كل تفاصيل العمل والمهام الوظيفة وخبرات العمل بالشركات على الواتساب 01090652223 او ارسال رسالة على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101589
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
اتصل
اتصل