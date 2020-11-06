عاجل مطلوب فنين شبكات لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : #فنيين_شبكات ((Network_ technicians الشروط: •خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: -تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP -اختبار Fluke & OTDR -تركيب CCTV ، WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. -خبرة في استخدام الAuto cad المميزات : -الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية -الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السير