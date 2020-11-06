(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب فنين شبكات لأحدى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحتيه والحاصله علي الأيزو بالرياض - السعوديه : #فنيين_شبكات ((Network_ technicians الشروط: •خبرة لا تقل عن 3 سنوات في: -تركيب وتوصيل الألياف الضوئية وال UTP -اختبار Fluke & OTDR -تركيب CCTV ، WIFI ، نظام التشغيل الآلي ، جهاز التحكم في إنذار الحريق. -خبرة في استخدام الAuto cad المميزات : -الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية -الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامه للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|redaokasha
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|6 شارع جمال سالم- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072514
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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