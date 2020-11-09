عاجل مطلوب علاج طبيعي لمجموعه طبيه كبري لفروعها بتبوك والرياض 1- بكالوريوس علاج طبيعي female ( خبره لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس ) بمرتبات مجزية + سكن للاطباء او بدل سكن + تأمين طبى وتذاكر طيران 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التاليtruejobs2012@hotmail.com ا true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886(واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject