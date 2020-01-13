عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث ) – أخصائين(ماجستير 5 سنوات ) – اطباء مقيمين (ماجستير حديث خبره بعد الماجستير لاتقل عن سنه ) 1- عيون ( رمد )( يفضل من لديه خبره في عمليات الحول واليزك) 2 - قلب ويفضل من يجيد عمل القسطرة التشخيصية والعلاجيه 3- نسا وتوليد 4- عظام 5- اطباء جراحه تجميل 6 - اطفال 7 - اشعه 8 - باطنه 9 - انف وإذن وحنجره 10 - طبيبات جلديه وليزر وتجميل 11- جهاز هضمي GASTRO 12 - استشارين اسنان (تركيبات وعلاج جزور )