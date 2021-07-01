عاجل مزارعيين للعمل الفوررى بمزراعة خضروات وفاكهة كبرى عمال زراعيين خبر

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عاجل مزارعيين للعمل الفوررى بمزراعة خضروات وفاكهة كبرى عمال زراعيين خبرة لاتقل عن سنتين ويجيدالاعمال الزراعة مميزات العمل رواتب مجزية وبدلات وتامينات وانتقالات لسرعة التواصل معنا ارسال رسالة 01113253543
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربية
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13شارع رشدان الدقي- الدقي
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098561
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر

شقة للايجار ب 4600ج سوبر لوكس صافي 90م المعادي الجديدة تري شارع النصر

(للإيجار)

شقة سكن للايجار بالقاهرة من المالك موقع متميز تصلح اداري عيادة أو مكتب صافي90م المعادى الجديدة تقسيم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,600 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتير خبرة

مطلوب سكرتير خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 سكرتير خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة عطور بالرياض .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب سكرتيرة

مطلوب سكرتيرة

(فرصة عمل)

مطلوب سكرتيرة لمكتب توريدات ملابس بشبرا من الساعة 10ص حتي 5 مساءا واجازة يوم الجمعه بمرتب ثابت 2500 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس شبكات بنية تحتية

مطلوب مهندس شبكات بنية تحتية

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تصميم وجودة

مطلوب مهندس تصميم وجودة

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس معمارى تصميم وإنشاءات خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف مبيعات

مطلوب مشرف مبيعات

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مشرف مبيعات خبرة في شركات الاغذية والمياه فتره لا تقل عن 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

1/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فني كهرباء الات خبرة

مطلوب فني كهرباء الات خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 فني كهرباء خبرة بي المصانع فتره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

1/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي

مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي مزايا*👇 - مرتبات جيدة جداً ت.
العنوان:

الفيوم - مصر
القسم: 

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

(للبيع)

انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2021
صورة الاعلان: مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

(للبيع)

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

(للبيع)

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر ( 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager