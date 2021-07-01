عاجل مزارعيين للعمل الفوررى بمزراعة خضروات وفاكهة كبرى عمال زراعيين خبر

(فرصة عمل)
|عاجل مزارعيين للعمل الفوررى بمزراعة خضروات وفاكهة كبرى عمال زراعيين خبرة لاتقل عن سنتين ويجيدالاعمال الزراعة مميزات العمل رواتب مجزية وبدلات وتامينات وانتقالات لسرعة التواصل معنا ارسال رسالة 01113253543
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربية
|التليفون:
|01113253543
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13شارع رشدان الدقي- الدقي
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098561
4,600 جنيه
3,000 ريال
اتصل
اتصل
2,000 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل