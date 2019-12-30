عاجل للعمل مبرجين بالسعودية

(فرصة عمل)
|شركة تقنية معلومات كبرى بالرياض تطلب للعمل مبرمج مواقع الكترونية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال يكون لدية الخبرة الكافية ببرامج word press - php – opencart 2- مبرمج تطبيقات هواتف ذكية ( ايفون – اندوريد ) يتقن برمجة تطبيقات الموبايل _ اندرويد – ios ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية اللباقة في تواصل العملاء يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات مع كتابة المسمي الوظيفي أو كود مبرمج مواقع كود En100 أو مبرمج هواتف En
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ/هبه
|التليفون:
|01111580615
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|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047118
6,000 ريال
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