عاجل للعمل مبرجين بالسعودية

شركة تقنية معلومات كبرى بالرياض تطلب للعمل مبرمج مواقع الكترونية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال يكون لدية الخبرة الكافية ببرامج word press - php – opencart 2- مبرمج تطبيقات هواتف ذكية ( ايفون – اندوريد ) يتقن برمجة تطبيقات الموبايل _ اندرويد – ios ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية اللباقة في تواصل العملاء يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات مع كتابة المسمي الوظيفي أو كود مبرمج مواقع كود En100 أو مبرمج هواتف En