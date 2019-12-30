عاجل للعمل مبرجين بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
شركة تقنية معلومات كبرى بالرياض تطلب للعمل مبرمج مواقع الكترونية خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال يكون لدية الخبرة الكافية ببرامج word press - php – opencart 2- مبرمج تطبيقات هواتف ذكية ( ايفون – اندوريد ) يتقن برمجة تطبيقات الموبايل _ اندرويد – ios ) خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية على الأقل 5 أعمال برمجه متكاملة لدية اللباقة في تواصل العملاء يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات مع كتابة المسمي الوظيفي أو كود مبرمج مواقع كود En100 أو مبرمج هواتف En
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ/هبه
التليفون: 01111580615

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047118
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