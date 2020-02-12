عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

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تفاصيل الإعلان
عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائيه يفضل من لهم خبره مسبقه في السعودية بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي + تذاكر طيران ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052693
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صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مناديب مبيعات

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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26/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني اخصائين تسويق الكتروني ( خبره في التعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/12/2019
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