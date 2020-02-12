(فرصة عمل)
|عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائيه يفضل من لهم خبره مسبقه في السعودية بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي + تذاكر طيران ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ترو جوب
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052693
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