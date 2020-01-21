عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائيه يفضل من لهم خبره مسبقه في السعودية بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي + تذاكر طيران ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject