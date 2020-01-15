عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

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تفاصيل الإعلان
عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائيه يفضل من لهم خبره مسبقه في السعودية بمرتبات مجزيه + سكن + تأمين طبي + تذاكر طيران ,, يرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv2020@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 001110999023 (واتس اب ) ,, 00201123667714 (واتس اب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة الsubject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب للتوظيف للخارج
التليفون: 01123667714

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049360
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العنوان:

القاهرة - مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

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23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب امين مخزن للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب امين مخزن للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل امين مخزن بمدينه السلام يوم اجازة من كل اسبوع للتفاصيل اتصل على 01004851773 شركه جابكو .
العنوان:

القاهرة - مصر

15,000,000,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: اعلان وظائف - في القاهرة مصر

اعلان وظائف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج لكبرى مصانع اكتوبر للعمل بيومية 110 جنية فى اليوم يوجد اقامة ووجبه ويوجد عقد عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب باسرع وقت للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب باسرع وقت للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنايين للعمل بيومية من 200 الى 250 ومساعدين بـ 120 ج * محارين بيومية من 200 الى 250 جنية ومساعدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/12/2019
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