عاجل لكبرى المجموعات الطبيه بالمدينه المنوره ممرضات بكالريوس خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل الحاصلين على الداتا فلو او البرومترك بمرتبات مجزيه 4500 الى 5000 ريال سعودى تامين طبى / تذاكر طيران / سكن مؤمن يرجى ارسال السره الذاتيه والشهادات على TUREJOPC@GMAIL.COM الاتصال من الساعه 9 صباحا الى الساعه 5 مساء 00201004868403 ( واتساب ) 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject