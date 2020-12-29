(مطلوب)
|عاجل لكبرى المجموعات الطبيه بالمدينه المنوره ممرضات بكالريوس خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل الحاصلين على الداتا فلو او البرومترك بمرتبات مجزيه 4500 الى 5000 ريال سعودى تامين طبى / تذاكر طيران / سكن مؤمن يرجى ارسال السره الذاتيه والشهادات على TUREJOPC@GMAIL.COM الاتصال من الساعه 9 صباحا الى الساعه 5 مساء 00201004868403 ( واتساب ) 00201124884886 مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01123667714
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077896
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