عاجلمطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام اطباء اسنان -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى Drsjob.cv@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engasgrroup
|التليفون:
|01151020771
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057297
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