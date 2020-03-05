عاجلمطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات

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تفاصيل الإعلان
عاجل مطلوب لمجموعه طبية من مستشفيات ومراكز الطبيه وصيدلايات لفروعها بمصرو السعوديه والامارات اطباء استشاري -أخصائي اول– أخصائين– اطباء مقيمين -اطباء عام اطباء اسنان -تمريض وفنين -صيادله ومنوبين مبيعات طبية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى Drsjob.cv@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: engasgrroup
التليفون: 01151020771

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العنوان: عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/4/2020
رقم الإعلان: 2057297
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