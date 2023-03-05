عاااجل مدير مالي لشركة تعمل فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والكمبيوتر بالسعودية (الاحساء) : #مدير_مالي •خبره 15 سنه فى الشركات القابضه والمقيده فى البورصه •يفضل ان يكون حاصل على شهادات cma الامتيازات: •سكن خاص •تأمين طبى •اجازه سنويه مدفوعه الاجر •تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01272306060
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|Location:
|- الاحساء
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181452
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15,000 Riyal
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