عاااجل محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

Ad Information
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في توكيلات السيارات بالسعودية #محاسب • خبره ٧ سنوات يفضل في نفس المجال. الامتيازات: • سكن. • إقامة. • تأمين طبي. شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة طبقا للاعلان فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيف
Contact The Advertiser:
Contact Name: الحي اللاتيني
Telephone: 01113339028

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2185990
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