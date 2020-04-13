طور من شغلك وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة وطور من شغلك ومكان عملك واستثمر براحتك في اي وقت وعيادتك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعيادتك امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في مول sixty
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057876
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