طور ذاتك / افكار جديده / فتح سوق عمل جديد

دورات تدريبيه •تدريب وتدريس العلوم الاجتماعية وعلم نفس •تطوير فريق عمل ذاتيا لزيادة الانتاج باقل جهد واسرع وقت •الاشراف ومتابعة فريق العمل من خلال ورش عمل •عمل ندوات ومؤتمرات وحفلات ومعسكرات ورحلات توعويه وتطويريه •تنمية وسائل التواصل لدى العمال وتحديد شخصياتهم والحث على زيادة الانتاج •تنمية مجال المقاولات من خلال العمل على منصة اعتماد المنافسات الحكومية •ملف انجاز استقدام العمال ومكاتب الاستقدام وموقع انجاز