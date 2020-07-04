طور ذاتك / افكار جديده / فتح سوق عمل جديد

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تفاصيل الإعلان
دورات تدريبيه •تدريب وتدريس العلوم الاجتماعية وعلم نفس •تطوير فريق عمل ذاتيا لزيادة الانتاج باقل جهد واسرع وقت •الاشراف ومتابعة فريق العمل من خلال ورش عمل •عمل ندوات ومؤتمرات وحفلات ومعسكرات ورحلات توعويه وتطويريه •تنمية وسائل التواصل لدى العمال وتحديد شخصياتهم والحث على زيادة الانتاج •تنمية مجال المقاولات من خلال العمل على منصة اعتماد المنافسات الحكومية •ملف انجاز استقدام العمال ومكاتب الاستقدام وموقع انجاز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد عبد المقصود
التليفون: 00966570681451

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العنوان: اليرموك- اليرموك
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 ريال
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064056
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