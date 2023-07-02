طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(For Sale)

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Ad Photo: طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة - in Giza Egypt

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نسبه الهالك 1% 🧱🔨💪 ✅ جميع المقاسات متاحه🧱📏📐 ✅ افضل سعر في مصر 💸🧱 ✔️ جوده عاليه على اعلى مستوى 🧱 وده اللي مش هتلاقيه في أي طوبه تانية ولا عند أي حد تاني، وهتقدر من خلاله تزود مشروعاتك . مصانعنا : حلوان - طريق الاوتوستراد -عرب أبو ساعد الاداره : الجيزة-البدرشيـن -شارع النيل السعيد 📱رقم رئيس مجلس الإدارة (( أ / خالد محمد غريب )) : 01063961688 📱واتس+ موبايل / 01003804050 - 01156099910 01111484449 - 01000879993 ☎️تليفاكس - 0238036986
Contact The Advertiser:
Contact Name: أبناء النيل
Telephone: 01020001814

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع النيل السعيد عماره 8- البدرشين
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 800 Pound
Posting Date: 27/7/2023
Ad Number: 2239595
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Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Giza Egypt

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

- in Giza Egypt

نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر من قواطيع الحمامات الكومباكت شا.
Location:

Giza - Egypt

1 جنيه مصرى

2/7/2023
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