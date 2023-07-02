طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(For Sale)
|نسبه الهالك 1% 🧱🔨💪 ✅ جميع المقاسات متاحه🧱📏📐 ✅ افضل سعر في مصر 💸🧱 ✔️ جوده عاليه على اعلى مستوى 🧱 وده اللي مش هتلاقيه في أي طوبه تانية ولا عند أي حد تاني، وهتقدر من خلاله تزود مشروعاتك . مصانعنا : حلوان - طريق الاوتوستراد -عرب أبو ساعد الاداره : الجيزة-البدرشيـن -شارع النيل السعيد 📱رقم رئيس مجلس الإدارة (( أ / خالد محمد غريب )) : 01063961688 📱واتس+ موبايل / 01003804050 - 01156099910 01111484449 - 01000879993 ☎️تليفاكس - 0238036986
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|أبناء النيل
|Telephone:
|01020001814
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|Location:
|شارع النيل السعيد عماره 8- البدرشين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|800 Pound
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239595
1 جنيه مصرى