طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(للبيع)
|شركة العمار مصر تقدم لعملائها الكرام طوب أحمر طفلي معتمد من معامل كليات الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث البناء طوب أحمر فردي وبلوك وطوب اسمنتي وطوب وردي وطوب رملي خفيف مقاسات الأحمر الطفلي 19*9*6 20*10*6 24*11*6 24*11*12 25*12*12 كما يوجد لدينا إمكانية تصنيع طوب بمقاسات مخصوصة بالطلب توصيل لكل أنحاء مصر كلمونا على 01111484449 01000879993 01555594611 أو زورونا بمقر الشركة: 1 شارع النيل السعيد البدرشين جيزة العمار مصر. للجودة عنوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد محمد ابوغريب
|التليفون:
|01020001814
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|العنوان:
|15 مايو- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100184
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