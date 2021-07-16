طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة - في القاهرة مصر

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شركة العمار مصر تقدم لعملائها الكرام طوب أحمر طفلي معتمد من معامل كليات الهندسة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث البناء طوب أحمر فردي وبلوك وطوب اسمنتي وطوب وردي وطوب رملي خفيف مقاسات الأحمر الطفلي 19*9*6 20*10*6 24*11*6 24*11*12 25*12*12 كما يوجد لدينا إمكانية تصنيع طوب بمقاسات مخصوصة بالطلب توصيل لكل أنحاء مصر كلمونا على 01111484449 01000879993 01555594611 أو زورونا بمقر الشركة: 1 شارع النيل السعيد البدرشين جيزة العمار مصر. للجودة عنوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد محمد ابوغريب
التليفون: 01020001814

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العنوان: 15 مايو- الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/7/2021
رقم الإعلان: 2100184
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر

شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر شقه للبيع 150م موقع مميز ودقائق إلي مول العر.
العنوان:

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1,100,000 جنيه

16/7/2021
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15/7/2021
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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع ال.
العنوان:

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15/7/2021
صورة الاعلان: اكواب ورقية

اكواب ورقية

(للبيع)

تقدم شركة دالتكس إيجيبت للإستيراد والتصدير لعملائها الكرام { ماكينة طباعة الفلكسو 5 الوان للاكواب ا.
العنوان:

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15/7/2021
صورة الاعلان: اخصائيين تقويم أسنان

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(فرصة عمل)

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العنوان:

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15/7/2021
صورة الاعلان: اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)

زود راس مالك معانا لما هتجيب شقة مقابلة للعاصمة الادارية بالحي المتميز بسعر متر يبدا من 2700ج وبمس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

15/7/2021
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صورة الاعلان: مواظفين استقبال

مواظفين استقبال

(فرصة عمل)

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العنوان:

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7,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار مصيف بالعجمى الهانوفيل بجوار البحر

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(للإيجار)

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

200 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين

مطلوب فنيين

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

15/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تبريد وتكييف

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(فرصة عمل)

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5,000 جنيه

15/7/2021
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(للبيع)

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15/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

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اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع – افرول

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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

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اتصل

15/7/2021
صورة الاعلان: غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة

غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة

(للبيع)

غرفة نوم كاملة + 2 مرتبة وانتريه زان 4 فوتيه و2 كنبة وشيزلونج طبى +نيش وبوفيه قشرة بمراية 200سم×120 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

165,000 جنيه

15/7/2021
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