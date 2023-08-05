طوب احمر طفلي

(For Sale)

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مصنع الامل لانتاج الطوب الطفلي الجودة على اعلى مستوى✔️📐 الاسعار مناسبه لكل المشاريع والمقاولات 💸💸💸 #العمارمصر_بناء_يدوم_للأبناء للتواصل معنا📲☎️ مصانعنا : حلوان - طريق الاوتوستراد -عرب أبو ساعد الاداره : الجيزة-البدرشيـن -شارع النيل السعيد 📱رقم رئيس مجلس الإدارة (( أ / خالد محمد غريب )) : 01063961688
Contact The Advertiser:
Contact Name: العمار مصر
Telephone: 01003804050

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 15 مايو- البدرشين
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 bound
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240526
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Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Giza Egypt

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

- in Giza Egypt

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
Location:

Giza - Egypt

1 جنيه مصرى

5/8/2023
Ad Photo: طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة - in Giza Egypt

طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(For Sale)

- in Giza Egypt

نسبه الهالك 1% 🧱🔨💪 ✅ جميع المقاسات متاحه🧱📏📐 &#.
Location:

Giza - Egypt

800 Pound

27/7/2023
Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Giza Egypt

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

- in Giza Egypt

نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر من قواطيع الحمامات الكومباكت شا.
Location:

Giza - Egypt

1 جنيه مصرى

2/7/2023
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