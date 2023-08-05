طوب احمر طفلي

(For Sale)
|مصنع الامل لانتاج الطوب الطفلي الجودة على اعلى مستوى✔️📐 الاسعار مناسبه لكل المشاريع والمقاولات 💸💸💸 #العمارمصر_بناء_يدوم_للأبناء للتواصل معنا📲☎️ مصانعنا : حلوان - طريق الاوتوستراد -عرب أبو ساعد الاداره : الجيزة-البدرشيـن -شارع النيل السعيد 📱رقم رئيس مجلس الإدارة (( أ / خالد محمد غريب )) : 01063961688
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|العمار مصر
|Telephone:
|01003804050
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|Location:
|15 مايو- البدرشين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 bound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240526
1 جنيه مصرى
800 Pound
1 جنيه مصرى