طلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بالمملكة العربية السعودية

**مطلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -مساعدين حلويات ومخبوزات *الوصف الوظيفة: - خبرة سنة على الأقل كمساعد حلويات ومخبوزات . - دبلوم حلويات و مخبوزات . - إتقان اللغة الإنجليزية حصرا . -السن المطلوب مابين 22و 26 سنة . ******** _ عقد عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد. _الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة _السكن و المواصلات متوفر . _ التأمين الصحي متوفر _تذكرة طيران متوفر. #العرض_مستعجل