طلوب لشركة مواد غذائية كاشير مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعو

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة مواد غذائية كاشير مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنوات فى نفس المجال حاصل على بكالوريوس نظم والمعلومات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072586
30 ريال
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30 ريال
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111 ريال