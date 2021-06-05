طلمبات تموين السيارات ولوازم قطع الغيار

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة بترومصر للتوريدات
|التليفون:
|01004942346
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|العنوان:
|13أبراج أغا خان كورنيش النيل المظلات- شبرا مصر- المظلات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097222
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