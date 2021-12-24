طلمبات اعماق مضخات مواتير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طلمبات اعماق مضخات مواتير - في القاهرة مصر

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نستورد كل ماهوا جيد من مضخات استينليس استيل ومواتير غاطسة ذات جودة عالية جدا باسعار فى متناول الجميع من المصنع اليك بدون وسيط 01222842462 01141008501 01005810244
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجدى عيسى
التليفون: 01222842462-01141008501-01005810244

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 50 شارع النصر النزهة الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة - مصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116577
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تاريخ الإعلان
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معرض صحارى مضخات طلمبات

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5/12/2021
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13/11/2021
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13/11/2021
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9/11/2021
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العنوان:

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17/10/2021
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سبيروميتر

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- في القاهرة مصر

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14/10/2021
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بثلاث خطوات3️⃣ يمكنك إنقاذ إنسان من السكتة 💔القلبية. 👈 ضع الشرائح, .
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14/10/2021
صورة الاعلان: ماكينة ايس كريم - في القاهرة مصر

ماكينة ايس كريم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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9/10/2021
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