(طلب عمل)
|أنا شاب أبلغ من العمر 34 سنة أعزب متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق فرع علوم قانونية و إدارية من كلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة + شهادة الكفاءة المهنية مهنة المحاماة بقسنطينة وشهادة إنهاء التدريب على مهنة المحاماة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة ؛ عملت مدة14شهرا كمساعد في مكتب محاماة ضمن عقود التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بقسنطينة؛ أبحت عن عمل في مجال القانون و الإدارة رقم هاتفي 0672397998
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شكيب حركاتي
|التليفون:
|0672397998
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|العنوان:
|حي 312 مسكن عمارة 01 رقم 04 الخروب قسنطينة الجزائر- الخروب
قسنطينة - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063727
295 دولار