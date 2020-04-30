أنا شاب أبلغ من العمر 34 سنة أعزب متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق فرع علوم قانونية و إدارية من كلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة + شهادة الكفاءة المهنية مهنة المحاماة بقسنطينة وشهادة إنهاء التدريب على مهنة المحاماة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة ؛ عملت مدة14شهرا كمساعد في مكتب محاماة ضمن عقود التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بقسنطينة؛ أبحت عن عمل في مجال القانون و الإدارة رقم هاتفي 0672397998