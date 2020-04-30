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الجزائر (قسنطينة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أنا شاب أبلغ من العمر 34 سنة أعزب متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق فرع علوم قانونية و إدارية من كلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة + شهادة الكفاءة المهنية مهنة المحاماة بقسنطينة وشهادة إنهاء التدريب على مهنة المحاماة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة ؛ عملت مدة14شهرا كمساعد في مكتب محاماة ضمن عقود التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بقسنطينة؛ أبحت عن عمل في مجال القانون و الإدارة رقم هاتفي 0672397998
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شكيب حركاتي
التليفون: 0672397998

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العنوان: حي 312 مسكن عمارة 01 رقم 04 الخروب قسنطينة الجزائر- الخروب
قسنطينة -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 دينار
تاريخ الإعلان: 24/7/2020
رقم الإعلان: 2063727
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صورة الاعلان: متوفر سكر برازيلي عال الجودة بسعر مناسب

متوفر سكر برازيلي عال الجودة بسعر مناسب

(للبيع)

للسادة المستوردين،متوفر لدينا سكر من البرازيل بسعر 295 دولار للطن،وزبوت الطعام بسعر 400 دولار للطن و.
العنوان:

الجزائر - الجزائر
القسم: 

295 دولار

30/4/2020
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