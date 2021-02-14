طلب وظيفة إمام في صلاة التراويح

(طلب عمل)

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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله محمود أحمد علي من جزر القمر مقيم في السودان خلصت الدراسة وأنا متزوج ولدي عيال لذلك أريد عمل في هذا الدولة من حضرتكم / وأنا قد حفظت القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وأجيد القراءة لذلك جئت إليكم بهذا الطلب لبحث عن عمل في أي مسجد من مساجدكم وخاصة في صلاتكم التراويح في شهركم المبارك القادم إن شاء الله. وأنا لما انتهيت الدراسة لا أستطيع الرجوع إلى البلد موجود حاليا في السودان وأسرتي في جزر القمر. وجزاكم الله خير الجزاء يا إخوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود أحمد علي
التليفون: 0969697056 - 0115197205

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- جبرةجامعة
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083858
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صورة الاعلان: طلب وظيفه

طلب وظيفه

(طلب عمل)

السلام عليكم ورحمه الله معلمه تخصص فيزياء ورياضيات خريجه كليه التربيه جامعه الجزيرة خبره اكثر من 15.
العنوان:

الجزيرة - السودان

4,000 ريال

14/2/2021
صورة الاعلان: جهاز اكوا لتحديد موقع المياه الجوفية

جهاز اكوا لتحديد موقع المياه الجوفية

(للبيع)

AQWA يعمل جهاز اكوا على نظام الاستشعار عن بعد المتطور والمدمج مع نظام التحديد الصوتي ) بدقته العال.
العنوان:

الجزيرة - السودان

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: دورة تحدي الإنجليزي

دورة تحدي الإنجليزي

(فرص)

#عايز تسلقف شويه وتظبط الإنجليزي بتاعك الموضوع ايزي يا عزيزي نحن بنظبطك يا مان 😍 #بس انت عند.
العنوان:

الخرطوم - السودان

10,500 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

(فرص)

#كورس تصميم وبرمجة المواقع😍😍😍 #كريشه كرشان للتدريب والاستشارات يقدم : #موضو.
العنوان:

الخرطوم - السودان

10,500 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عا.

10,500 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

(فرص)

#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عا.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,500 جنيه

14/12/2020
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صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

لو مهتم _تطور _قدراتك وتلتحق_ بسوق العمل 👀 عندنا ليكم دورة احترافية جدا 🔥🔥&#.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

23/11/2020
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