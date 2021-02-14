طلب وظيفة إمام في صلاة التراويح

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله محمود أحمد علي من جزر القمر مقيم في السودان خلصت الدراسة وأنا متزوج ولدي عيال لذلك أريد عمل في هذا الدولة من حضرتكم / وأنا قد حفظت القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وأجيد القراءة لذلك جئت إليكم بهذا الطلب لبحث عن عمل في أي مسجد من مساجدكم وخاصة في صلاتكم التراويح في شهركم المبارك القادم إن شاء الله. وأنا لما انتهيت الدراسة لا أستطيع الرجوع إلى البلد موجود حاليا في السودان وأسرتي في جزر القمر. وجزاكم الله خير الجزاء يا إخوان