طلب وظيفة إمام في صلاة التراويح

(طلب عمل)
|بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم في الله محمود أحمد علي من جزر القمر مقيم في السودان خلصت الدراسة وأنا متزوج ولدي عيال لذلك أريد عمل في هذا الدولة من حضرتكم / وأنا قد حفظت القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وأجيد القراءة لذلك جئت إليكم بهذا الطلب لبحث عن عمل في أي مسجد من مساجدكم وخاصة في صلاتكم التراويح في شهركم المبارك القادم إن شاء الله. وأنا لما انتهيت الدراسة لا أستطيع الرجوع إلى البلد موجود حاليا في السودان وأسرتي في جزر القمر. وجزاكم الله خير الجزاء يا إخوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود أحمد علي
|التليفون:
|0969697056 - 0115197205
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|العنوان:
|جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- جبرةجامعة
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083858
4,000 ريال
اتصل
10,500 جنيه
10,500 جنيه
10,500 جنيه
5,500 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه