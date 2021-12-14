(طلب عمل)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عبد الحميد الطاهري امام وخطيب وابحث عن مسجد لامامة الناس فيه وحاصل على شهادة حفظ القرءان الكريم وشهادة الامامة والخطابة والله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبد الحميد طاهيري
|التليفون:
|+212 678-970467
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|العنوان:
|- بير جديد
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115257
1,600 درهم
4,500,000 درهم
810,000 درهم
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2,300 درهم
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