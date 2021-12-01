انا عازف اورغ ومغني ومحترف الاغاني الخليجيه والعراقيه والمصريه واللبنانيه ONE MAN SHOW اقوم باحياء حفلات ليليه وحيدا او بمشاركة مطربين كنت مقيم واعمل على مدى ٢٠ سنه في الإمارات وسلطة عمان والسعوديه جاهز فورا للسفر والعمل في اي دوله للاتصال 009613673157 nabilk1960@live.com