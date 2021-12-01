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تفاصيل الإعلان
انا عازف اورغ ومغني ومحترف الاغاني الخليجيه والعراقيه والمصريه واللبنانيه ONE MAN SHOW اقوم باحياء حفلات ليليه وحيدا او بمشاركة مطربين كنت مقيم واعمل على مدى ٢٠ سنه في الإمارات وسلطة عمان والسعوديه جاهز فورا للسفر والعمل في اي دوله للاتصال 009613673157 nabilk1960@live.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نبيل الكوكاش
التليفون: 009613673157

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العزونيه- عاليه
جبل لبنان -

لبنان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113498
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صورة الاعلان: طلب عمل - في جبل لبنان لبنان

طلب عمل

(طلب عمل)

- في جبل لبنان لبنان

انا عازف اورغ ومغني ومحترف الاغاني الخليجيه والعراقيه والمصريه واللبنانيه ONE MAN SHOW اقوم باحياء.
العنوان:

جبل لبنان - لبنان
القسم: 

اتصل

1/12/2021
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