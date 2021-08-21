(طلب عمل)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اجازكم انا اريد العمل في اقرب وقت لاني محتاج اليه كثيرا اريد ان اساعد والدية ونفسي كنت اعمل لدا شركة النسيج في الفصالة ولم اعد اقدر على حمل الاتقال لدا اريد العمل في الحراسة وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يونس فلون
|التليفون:
|0687547951
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حي ابن خلدون الزنقة 164 رقم 3- مدينة طنجة
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103206
اتصل
4,000 ريال
اتصل
اتصل
1,000,000 درهم
3,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 درهم
2 درهم
اتصل
اتصل
اتصل