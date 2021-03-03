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تفاصيل الإعلان
محمد الهادي ابحث عن عمل في الفنادق والمطاعم وذلك لوجود خبرة في هذا الجمال تمتد لاكثر من سنتين مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول وممارسة القيادة لثلاث سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمدالهادي احمد
التليفون: ٢٤٩٩٦٠٥٢١٣٦٢+

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العنوان: امدرمان- امدرمان
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 دينار
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085828
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السعر
تاريخ الإعلان
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جهاز اكوا لتحديد موقع المياه الجوفية

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19/12/2020
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دورة التسويق الإلكتروني

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10,500 جنيه

19/12/2020
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14/12/2020
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