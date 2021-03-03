(طلب عمل)
|محمد الهادي ابحث عن عمل في الفنادق والمطاعم وذلك لوجود خبرة في هذا الجمال تمتد لاكثر من سنتين مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول وممارسة القيادة لثلاث سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمدالهادي احمد
|التليفون:
|٢٤٩٩٦٠٥٢١٣٦٢+
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|امدرمان- امدرمان
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085828
5 جنيه
اتصل
4,000 ريال
اتصل
10,500 جنيه
10,500 جنيه
10,500 جنيه
5,500 جنيه