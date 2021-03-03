محمد الهادي ابحث عن عمل في الفنادق والمطاعم وذلك لوجود خبرة في هذا الجمال تمتد لاكثر من سنتين مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول وممارسة القيادة لثلاث سنوات