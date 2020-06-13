(طلب عمل)
|محاسب قانونى وخبير ضرائب خبرة فى اعداد ومراجعة القوائم الماليةواعداد الاقرارات الضريبة بكافة انواعها واعداد تسويات كسب العمل واتجهيز الفحص للشركات وجميع الاعمال الضريبية والمحاسبية ، اجادة تامة للحاسب الالى والتعامل مع نظم المعلومات وتصميم الدورات المستندية للشركات وكافة الاجراءات المحاسبية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sabry mohamed
|التليفون:
|01554572339
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060980
1,000 جنيه