طلب عمل

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محاسب قانونى وخبير ضرائب خبرة فى اعداد ومراجعة القوائم الماليةواعداد الاقرارات الضريبة بكافة انواعها واعداد تسويات كسب العمل واتجهيز الفحص للشركات وجميع الاعمال الضريبية والمحاسبية ، اجادة تامة للحاسب الالى والتعامل مع نظم المعلومات وتصميم الدورات المستندية للشركات وكافة الاجراءات المحاسبية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sabry mohamed
التليفون: 01554572339

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060980
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استعلام بنكى - في الجيزة مصر

استعلام بنكى

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

13/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager