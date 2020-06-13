محاسب قانونى وخبير ضرائب خبرة فى اعداد ومراجعة القوائم الماليةواعداد الاقرارات الضريبة بكافة انواعها واعداد تسويات كسب العمل واتجهيز الفحص للشركات وجميع الاعمال الضريبية والمحاسبية ، اجادة تامة للحاسب الالى والتعامل مع نظم المعلومات وتصميم الدورات المستندية للشركات وكافة الاجراءات المحاسبية