طلبك عندنا " royal house servise للعمالة المنزلية وخدمات الشركات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
طلبك عندنا " royal house servise للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر " خبرة اكثر من 17 عام في مجال العمالة المنزلية ، شركتنا توفر لكم عمالة مدربة وامينة علي اعلي مستوي من الخبرة والكفاءة لا نوظف إلا بعد الإستعلامات الكاملة وضمان هوية العاملة ومحل إقامتها وان ليس لها اي سجل إجرامي سابق او احكام . انتم في أيدي أمينة نوفر لكم عاملات نظافة وجليسات مسنين وبيبي سيتر وممرضات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وطباخات وسائقين وافراد امن ومزارعين بمختلف الجنسيات ، مصر ،السودان ، اريتريا ،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رويال هاوس لتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01207040101

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العنوان: طريق الجيش- جميع المحافظات
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 53,241 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110756
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royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

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- في 6 أكتوبر مصر

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صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة باليومية عند الطلب ب٦ أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب عاملة نظافة باليومية عند الطلب ب٦ أكتوبر

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مطلوب عاملة نظافة باليومية لأعمال نظافة في شقة سكنية بـ 6 أكتوبر في الحي السابع عند ميدان الحصري، ال.
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