(للبيع)
|طقم صوانى بيتزا تروفال 3 قطع مقاسات الصوانى 26 28 -30 يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051047
1,150 جنيه
440 جنيه
330 جنيه
199 جنيه