طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

الأكله الخفيفة 😘محتاجه طقم حلل خفيف 🤩وسهل التنظيف🥳 والاستخدام وما بيلزقش طقم الحلل مكون من 4 قطع اساسية مقاسات مختلفة: من 20 : 36 سم 🥰🥰 ✅كسرولة (بغطاء زجاجى)🍵 ✅حله (بغطاء زجاجى)🍲 ✅مقلاية 🍳 ✅طاسة ووك كبيره 🍳 ✅الخامة: كربون صلب 🍵 ✅طبقة مانعة للالتصاق👌 ✅وزن خفيف اداء عالى طقم الحلل مكون من 4 قطع اساسية مقاسات مختلفة: من 20 : 36 سم 🥰🥰 ✅كسرولة (بغطاء زجاجى)🍵 ✅حله (بغطاء زجاجى)🍲 ✅مقلاية 🍳 ✅طاسة ووك كبيره 🍳 ✅طبقة مانعة للالتصاق👌 لشراء المنتج من على سوق