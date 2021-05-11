طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

(للبيع)
|الأكله الخفيفة 😘محتاجه طقم حلل خفيف 🤩وسهل التنظيف🥳 والاستخدام وما بيلزقش طقم الحلل مكون من 4 قطع اساسية مقاسات مختلفة: من 20 : 36 سم 🥰🥰 ✅كسرولة (بغطاء زجاجى)🍵 ✅حله (بغطاء زجاجى)🍲 ✅مقلاية 🍳 ✅طاسة ووك كبيره 🍳 ✅الخامة: كربون صلب 🍵 ✅طبقة مانعة للالتصاق👌 ✅وزن خفيف اداء عالى طقم الحلل مكون من 4 قطع اساسية مقاسات مختلفة: من 20 : 36 سم 🥰🥰 ✅كسرولة (بغطاء زجاجى)🍵 ✅حله (بغطاء زجاجى)🍲 ✅مقلاية 🍳 ✅طاسة ووك كبيره 🍳 ✅طبقة مانعة للالتصاق👌 لشراء المنتج من على سوق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ستارز ماركت ايجيبت
|التليفون:
|01024685707
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|العنوان:
|8 شارع اليوسف بجوار فلفله- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093818
350 جنيه
350 جنيه
350 جنيه
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