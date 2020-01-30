(للبيع)
|طقم جرانيت ابيض 4 قطع تروفال مكون من طاجن مقاس 30 صينية مقاس 26 مقلاية مقاس 24 كسرولة مقاس 14 يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051045
1,150 جنيه
330 جنيه
210 جنيه
199 جنيه