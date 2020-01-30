طقم جرانيت ابيض 4 قطع تروفال مكون من طاجن مقاس 30 صينية مقاس 26 مقلاية مقاس 24 كسرولة مقاس 14 يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب