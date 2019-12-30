طعم الحياة مختلف في راس سدر

(للبيع)
|طعم الحياة احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل الاسعار وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشاليهك 85م (2 غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيره كتير كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049669
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