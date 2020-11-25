#نقل_كفالة جميع الجنسيات - #ينبع مطلوب أخصائي رمد نطلب أخصائي / أخصائية #عيون للعمل لدى مجمع طبي شهير وقديم بمدينة ينبع – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة ⁦