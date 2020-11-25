(فرصة عمل)
|#تعاقد من مصر - #جدة مطلوب أخصائي تركيبات أسنان ثابته ومتحركة نطلب أخصائي / أخصائية #تركيبات_أسنان للعمل لدى مركز متخصص بطب الأسنان بمدينة جدة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الماجستير أو زمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وعد محمود
|التليفون:
|01559919465
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|العنوان:
|المهندسين شارع السودان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073994
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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