طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

(للبيع)
|بشرة سارة للاطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة تملك وحدة طبية بمقدم 10% فقط تبداء من 50 الف جنيه فقط فى أقوي عيادات في العاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز في مول طبي فقط ويوجد عيادات – معامل تحاليل – مراكز أشعة ـ صيدليات هذا هو الاستثمار الحقيقى تملك علي أطول فترة سداد وأقل مقدم وأسعار العيادات تبدأ من 500 الف جنيه – 10% مقدم والباقي علي 7 سنوات – 8 سنوات – 10 سنوات اختار نظام التقسيط المناسب اغتنم الفرصة للتواصل والاستفسار ـ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيرين
|التليفون:
|01222200712 01556089988
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|العنوان:
|- مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115864
2,500,000 جنيه
20,000 جنيه