طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

بشرة سارة للاطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة تملك وحدة طبية بمقدم 10% فقط تبداء من 50 الف جنيه فقط فى أقوي عيادات في العاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز في مول طبي فقط ويوجد عيادات – معامل تحاليل – مراكز أشعة ـ صيدليات هذا هو الاستثمار الحقيقى تملك علي أطول فترة سداد وأقل مقدم وأسعار العيادات تبدأ من 500 الف جنيه – 10% مقدم والباقي علي 7 سنوات – 8 سنوات – 10 سنوات اختار نظام التقسيط المناسب اغتنم الفرصة للتواصل والاستفسار ـ