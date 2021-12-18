طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

(للبيع)

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صورة الاعلان: طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50 - في القاهرة مصر

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بشرة سارة للاطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة تملك وحدة طبية بمقدم 10% فقط تبداء من 50 الف جنيه فقط فى أقوي عيادات في العاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز في مول طبي فقط ويوجد عيادات – معامل تحاليل – مراكز أشعة ـ صيدليات هذا هو الاستثمار الحقيقى تملك علي أطول فترة سداد وأقل مقدم وأسعار العيادات تبدأ من 500 الف جنيه – 10% مقدم والباقي علي 7 سنوات – 8 سنوات – 10 سنوات اختار نظام التقسيط المناسب اغتنم الفرصة للتواصل والاستفسار ـ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شيرين
التليفون: 01222200712 01556089988

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115864
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صورة الاعلان: صيدلية تمليك شارع رئيسى بالسيدة ذينب - في القاهرة مصر

صيدلية تمليك شارع رئيسى بالسيدة ذينب

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