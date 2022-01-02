طبيبة نساء تبحث عن عمل في المدينة المنورة مستعدة للعمل دون اجر 5 ساعة يوميا

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كندا (Ontario) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
I’m specialized doctor in Obstetrics/Gynecology specialist Canadian citizen with long experience in my field exited to work in Madinah for sake of Allah,no salary )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Dr.Maha Dayi
التليفون: 016477082586

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العنوان: Apartment 201-2702 Lawrence Avenue East -postal code M1P2S6- Scarborough
Ontario -

كندا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2022
رقم الإعلان: 2117488
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