طبيبة نساء تبحث عن عمل في المدينة المنورة مستعدة للعمل دون اجر 5 ساعة يوميا

(طلب عمل)
|I’m specialized doctor in Obstetrics/Gynecology specialist Canadian citizen with long experience in my field exited to work in Madinah for sake of Allah,no salary )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Dr.Maha Dayi
|التليفون:
|016477082586
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|العنوان:
|Apartment 201-2702 Lawrence Avenue East -postal code M1P2S6- Scarborough
Ontario - كندا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117488
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